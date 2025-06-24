Трампа предложили выдвинуть на Нобелевскую премию

В Республиканской партии предложили выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

Конгрессмен от Республиканской партии Бадди Картер предложил выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию за урегулирование конфликта Израиля и Ирана. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что Картер написал в Комитет Нобелевской премии, заявив, что Трамп сыграл «исключительную и историческую роль» в прекращении «вооруженного конфликта между Израилем и Ираном и предотвращении получения крупнейшим в мире государством-спонсором терроризма самого смертоносного оружия на планете».

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Спустя два дня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны». Позднее сообщалось, что Трамп был разгневан из-за нарушения режима перемирия между Ираном и Израилем.

Ранее Трамп назвал американские телеканалы «мразями» и «мусором».