Эксперт объяснил, в каком случае Трампу не видать Нобелевской премии

Экс-член комиссии ООН Никулин: Трампу не видать Премии мира без мира на Востоке

Бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин в беседе с aif.ru прокомментировал предложение республиканцев выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. По его словам, американский лидер сможет ее получить при одном важном условии.

«Если разразится новая война на Ближнем Востоке, то о Нобелевской премии мира, о которой мечтает Трамп, можно будет забыть. Как и о его третьем сроке. Поэтому он вынужден действовать очень осторожно. С одной стороны, ему хотелось выйти победителем из этой ситуации, с другой — он не хочет новой большой войны», — сказал Никулин.

Он подчеркнул, что возобновление боевых действий в этом регионе может положить конец политической карьере президента США.

Накануне конгрессмен от Республиканской партии Бадди Картер предложил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию за урегулирование конфликта Израиля и Ирана. По его словам, президент США сыграл «исключительную и историческую роль» в прекращении боевых действий на Ближнем Востоке.

В ночь на 22 июня американский лидер сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Исламской республики по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Спустя два дня Трамп заявил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня.

Ранее Трамп анонсировал переговоры США и Ирана.