На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснил, в каком случае Трампу не видать Нобелевской премии

Экс-член комиссии ООН Никулин: Трампу не видать Премии мира без мира на Востоке
close
Kevin Lamarque/Reuters

Бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин в беседе с aif.ru прокомментировал предложение республиканцев выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. По его словам, американский лидер сможет ее получить при одном важном условии.

«Если разразится новая война на Ближнем Востоке, то о Нобелевской премии мира, о которой мечтает Трамп, можно будет забыть. Как и о его третьем сроке. Поэтому он вынужден действовать очень осторожно. С одной стороны, ему хотелось выйти победителем из этой ситуации, с другой — он не хочет новой большой войны», — сказал Никулин.

Он подчеркнул, что возобновление боевых действий в этом регионе может положить конец политической карьере президента США.

Накануне конгрессмен от Республиканской партии Бадди Картер предложил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию за урегулирование конфликта Израиля и Ирана. По его словам, президент США сыграл «исключительную и историческую роль» в прекращении боевых действий на Ближнем Востоке.

В ночь на 22 июня американский лидер сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Исламской республики по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Спустя два дня Трамп заявил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня.

Ранее Трамп анонсировал переговоры США и Ирана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами