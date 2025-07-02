Львовская ОВА объяснила выезд мужчин за границу по запросам с подписью Александра III

Львовская областная военная администрация (ОВА) признала, что выпускала мужчин за границу по документам, на которых стояла подпись российского императора Александра III. Объяснение опубликовано на сайте ОВА.

Пресс-служба объяснила ошибку проблемами с системой «Путь», через которую осуществляется выезд из страны граждан в волонтерских или гуманитарных целях. В ОВА сообщили, что после февраля 2022 года механизм не был отрегулирован должным образом, поскольку у государства отсутствовали ресурсы для тщательной проверки всех обращений, поданных в рамках системы.

Там отметили, что ежедневно объем запросов измерялся тысячами, при этом отсутствовали законодательные ограничения для лиц, выезжавших за границу в качестве водителей.

В ОВА добавили, что с начала боевых действий 50 тысяч мужчин выехали с Украины через Львовскую область, при этом своевременно не вернулись 1920 граждан.

1 июля «Украинская правда» писала, что Львовская ОВА выпускала мужчин с Украины по запросам вымышленной организации «Гуманитарная надежда нации» с логотипом Газпромбанка и подписью Александра III. Всего по запросам «Надежды нации» с Украины выехали восемь человек, один из которых вернулся в страну.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишаются права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине уклонисты пытались сбежать в Румынию в грузовике со скотом.