Лукашенко высказался об условиях содержания заключенных в тюрьме

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к осужденным в тюрьме относятся нормально, а издевательства над ними недопустимы. Об этом сообщает агентство Белта.

«Нормально к ним (заключенным — ред.) относимся, но тюрьма — это не курорт», — передает слова белорусского лидера агентство.

Лукашенко подчеркнул, что его внутренняя позиция заключается в том, что издевательства над заключенными под стражу недопустимы. По его словам, в таком случае они станут «мучениками», что якобы только поднимет их статус.

21 июня в Белоруссии освободили 14 политзаключенных, в том числе мужа экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. На свободе они оказались после встречи Александра Лукашенко и спецпосланника Трампа Кита Келлога. Людей отправили в Литву, где они встретились со своими родными и близкими. В МИД Польши заявили, что среди освобожденных есть трое их соотечественников.

До этого белорусский оппозиционер Сергей Тихановский не смог сдержать эмоций и заплакал после вопроса о встрече с семьей. Его жена Светлана отметила, что дочь сначала не узнала отца после пятилетней разлуки.

Ранее депутат Рады сравнил Зеленского и Лукашенко после помилования политзаключенных.