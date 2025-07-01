Послу Азербайджана в РФ заявлен протест из-за недружественных действий Баку

В МИД РФ заявили протест послу Азербайджана в России Рахману Мустафаеву «из-за недружественных действий Баку». Об этом сообщили на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Послу был заявлен протест в связи с последними недружественными действиями Баку, сознательными шагами азербайджанской стороны по демонтажу двусторонних отношений», — говорится в заявлении МИД.

Кроме того, Мустафаеву вручили вербальную ноту с требованием немедленного освобождения из-под стражи задержанных в Баку российских журналистов.

1 июля посла Азербайджана вызвали в МИД РФ в связи с незаконным задержанием российских журналистов в Баку. Дипломат пробыл в здании ведомства около часа, на данный момент он покинул его.

Известно, что Мустафаев во время своего визита в МИД РФ дал разъяснения российской стороне по поводу задержаний в офисе агентства Sputnik в Баку. Посол заявил, что действия силовиков «полностью соответствуют законодательству и международным обязательствам страны». В Азербайджане считают, что оснований для недовольства у России нет.

Ранее Зеленский поговорил с президентом Азербайджана о России.