В Азербайджане раскрыли детали визита посла республики в МИД РФ

Посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев дал разъяснения российской стороне по поводу задержаний в офисе агентства Sputnik в Баку. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД республики Айхан Гаджизаде, пишет ТАСС.

«Российской стороне была разъяснена позиция Азербайджана в связи с мероприятиями, проведенными в офисе «Sputnik Азербайджан»», — сказал Гаджизаде.

Он подчеркнул, что действия силовиков «полностью соответствуют законодательству и международным обязательствам страны». Гаджизаде отметил, что оснований для недовольства у российской стороны нет.

1 июля посла Азербайджана вызвали в МИД РФ в связи с незаконным задержанием российских журналистов в Баку. Дипломат пробыл в здании ведомства около часа и уже покинул его.

Задержания в офисе «Sputnik Азербайджан» в Баку прошли 30 июня. По данным RT, расследуется информация о деятельности агентства на основе «незаконного финансирования, несмотря на приостановление его аккредитации в феврале 2025 года». В МВД Азербайджана уточнили, что в офисе агентства задержали семь человек.

Ранее в Кремле назвали «эмоциональной реакцией» задержание журналистов в Баку.