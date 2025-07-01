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В МВД Азербайджана раскрыли подробности задержания в офисе Sputnik

МВД Азербайджана: в офисе агентства Sputnik в Баку задержали семь человек
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В офисе агентства Sputnik в Баку были задержаны семь человек. Об этом заявили в МВД Азербайджана, пишет РИА Новости.

«В результате операции в офисе «Sputnik Азербайджан» в баку были задержаны 7 человек», — уточнили в ведомстве.

Других подробностей этого задержания не приводится.

Задержания в офисе Sputnik в Баку прошли 30 июня. Как стало известно RT, расследуется информация о деятельности агентства на основе «незаконного финансирования, несмотря на приостановление его аккредитации в феврале 2025 года».

В редакции Sputnik рассказали, что официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало.

До этого стали известны личности двух задержанных сотрудников Sputnik. По предварительным данным, это исполнительный директор филиала агентства в Баку Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.

Главный редактор международной медиагруппы «‎Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что к офису агентства «Sputnik Азербайджан» в Баку были направлены сотрудники российского посольства.

24 февраля пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что в стране ликвидировали представительство медиагруппы «Россия сегодня» — Sputnik Азербайджан. По его словам, теперь российская компания может получить аккредитацию только на одного корреспондента.

Ранее в России отвергли идею стратегического партнерства с Азербайджаном.

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