В Кремле назвали «эмоциональной реакцией» задержание журналистов в Баку

Россия надеется, «что чрезвычайно эмоциональная реакция» Азербайджана сменится на прямое общение. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя на брифинге информацию о задержании сотрудников агентств Sputnik и Ruptly в Баку.

«Мы считаем, что все-таки эта эмоциональная, чрезвычайно эмоциональная реакция, она сменится непосредственно прямым общением, в ходе которого будут даны ответы на все поставленные вопросы», — сказал представитель Кремля журналистам.

30 июня стало известно о задержании в Баку редактора видеоагентства Ruptly, которая снимала на видео обыски и задержания в офисе Sputnik Азербайджан.

Задержания в офисе Sputnik в Баку прошли 30 июня. По данным RT, расследуется информация о деятельности агентства на основе «незаконного финансирования, несмотря на приостановление его аккредитации в феврале 2025 года». В МВД Азербайджана сообщили, что задержанными оказались семь человек.

В редакции Sputnik отметили, что официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало.

Ранее в России отвергли идею стратегического партнерства с Азербайджаном.