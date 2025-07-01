На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле назвали «эмоциональной реакцией» задержание журналистов в Баку

Песков: РФ надеется, что эмоциональная реакция Баку сменится на прямое общение
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Россия надеется, «что чрезвычайно эмоциональная реакция» Азербайджана сменится на прямое общение. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя на брифинге информацию о задержании сотрудников агентств Sputnik и Ruptly в Баку.

«Мы считаем, что все-таки эта эмоциональная, чрезвычайно эмоциональная реакция, она сменится непосредственно прямым общением, в ходе которого будут даны ответы на все поставленные вопросы», — сказал представитель Кремля журналистам.

30 июня стало известно о задержании в Баку редактора видеоагентства Ruptly, которая снимала на видео обыски и задержания в офисе Sputnik Азербайджан.

Задержания в офисе Sputnik в Баку прошли 30 июня. По данным RT, расследуется информация о деятельности агентства на основе «незаконного финансирования, несмотря на приостановление его аккредитации в феврале 2025 года». В МВД Азербайджана сообщили, что задержанными оказались семь человек.

В редакции Sputnik отметили, что официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало.

Ранее в России отвергли идею стратегического партнерства с Азербайджаном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами