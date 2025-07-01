В Госдуме высказались о деле против главы Гагаузии Гуцул

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал политическим судилищем дело против главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом сообщает РИА Новости.

«Режим [президента Молдавии Майи. — «Газета.Ru»] Санду вводит судебные репрессии. Это не суд — это политическое судилище. Гражданка Румынии Санду зачищает поле от ориентированных на национальные интересы молдавских политиков», — сказал Слуцкий.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Ей предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году. Кроме того, политика обвинили в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов.

11 июня районный суд Кишинева удовлетворил запрос прокуроров о продлении Гуцул срока домашнего ареста еще на 30 суток. 25 июня апелляционная палата Кишинева оставила политика под арестом.

1 июля молдавские прокуроры потребовали осудить главу Гагаузии на девять лет тюрьмы.

Ранее Гуцул заявила, что ее и активистку Попан лишили права на защиту.