Главу Гагаузии оставили под арестом

Апелляционная палата Кишинева оставила под арестом главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Наталью Байрам.

«Судьи отклонили протест защиты», — заявила адвокат.

Отмечается, что решение Апелляционной палаты по этому вопросу нельзя опротестовать. До этого палата три раза принимала подобное решение.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Ей предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году. Кроме того, политика обвинили в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов.

11 июня районный суд Кишинева удовлетворил запрос прокуроров о продлении Гуцул срока домашнего ареста еще на 30 суток. По словам самой Гуцул, она не заинтересована бежать от правосудия и покидать Молдавию.

Ранее Гуцул заявила, что ее и активистку Попан лишили права на защиту.