Захарова отреагировала на требования лишить свободы главу Гагаузии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале требования прокуратуры Молдавии приговорить главу Гагаузии Евгению Гуцул к девяти годам лишения свободы и запретить ей заниматься государственной должностью в течение пяти лет.

«Европейские антиценности в действии. Из трудолюбивой страны Брюссель кует либеральную диктатуру», — написала дипломат.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Ей предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году. Кроме того, политика обвинили в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов.

11 июня районный суд Кишинева удовлетворил запрос прокуроров о продлении Гуцул срока домашнего ареста еще на 30 суток. 25 июня апелляционная палата Кишинева оставила политика под арестом.

1 июля молдавские прокуроры потребовали осудить главу Гагаузии на девять лет тюрьмы.

Ранее Гуцул заявила, что ее и активистку Попан лишили права на защиту.