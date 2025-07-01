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Премьер Израиля проведет встречу с Трампом

Нетаньяху встретится в Вашингтоне с Трампом его администрацией
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Kevin Mohatt/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил на заседании правительства, что на следующей неделе он отправится в Вашингтон и встретится там с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Джей Ди Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио, министром обороны Питом Хегсетом и спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом. Заявление премьера распространила его канцелярия.

По словам Нетаньяху, эта поездка состоится на фоне «великой победы», достигнутой Израилем в ходе антииранской операции «Восстающий лев».

Накануне, 30 июня, израильский министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер прибыл в Вашингтон для переговоров с представителями администрации США.

Министр обсудил с представителями Белого дома военные действия в секторе Газа, конфликт с Ираном и запланированный визит в США Нетаньяху.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

В ночь на 22 июня Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Спустя еще два дня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее Трамп призвал прекратить судебные дела против Нетаньяху.

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