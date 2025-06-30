Министр стратегического планирования Израиля прибыл с визитом в Вашингтон

Израильский министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер 30 июня прибудет в Вашингтон для переговоров с представителями администрации США. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал ABC News.

Министр обсудит военные действия в секторе Газа, конфликт с Ираном и запланированный на июль визит в Соединенные Штаты главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху.

28 июня журнал Newsweek сообщил, что президент США Дональд Трамп пытается убедить Нетаньяху в необходимости заключения соглашения о прекращении огня с радикальным палестинским движением ХАМАС.

За день до этого Трамп заявил, что перемирие в секторе Газа может быть достигнуто в течение предстоящей недели (с 30 июня по 6 июля).

24 июня сообщалось, что Трамп был разгневан из-за нарушения режима перемирия между Ираном и Израилем.

Ранее Трамп призвал прекратить судебное разбирательство против премьера Израиля.