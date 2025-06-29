Трамп призвал прекратить преследование Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп призвал прекратить судебные дела против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом он написал в Truth Social.

«Ужасно то, что они делают в Израиле с Биби Нетаньяху… Это политическая охота на ведьм, очень похожая на охоту на ведьм, которую мне пришлось пережить», — написал Трамп.

Трамп также добавил, что Нетаньяху в настоящее время находится в процессе переговоров о соглашении с палестинским движением ХАМАС.

До этого сообщалось, что Трамп пытается убедить Нетаньяху в необходимости заключения соглашения о прекращении огня с радикальным палестинским движением ХАМАС. Журнал Newsweek сообщил, что Трамп прилагает все усилия, чтобы убедить власти Израиля, что теперь, когда проблема с Ираном решена, настал подходящий момент, говорится в статье.

27 июня Трамп заявил, что перемирие в секторе Газа может быть достигнуто в течение предстоящей недели (с 30 июня по 6 июля).

Ранее Нетаньяху заявил о «демонтаже» ядерной программы Ирана.