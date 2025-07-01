Украинский лидер Владимир Зеленский заинтересован в продолжении военного конфликта, чтобы зачистить территорию Украины от населения для нужд Запада. Об этом заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Жителям постукраинского пространства, подконтрольного режиму Зеленского, остается два пути: или они снесут киевский режим, или в живых они не останутся», -= подчеркнул он.

По словам Рогова, Зеленский, провоцируя продолжение военного конфликта, фактически зачищает подконтрольную ему территорию, чтобы передать Западу с ресурсами, но без людей.

До этого координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что жители Украины начали устраивать бунты против сотрудников ТЦК (аналог военкоматов). Открытых конфликтов становится все больше, отметил подпольщик. При этом Киев продолжает выставлять врагами всех, кто не служил и не работает на армию.

15 июня бывший украинский премьер-министр Николай Азаров выразил мнение, что только политические силы способны организовать народное сопротивление на Украине и противостоять политике Зеленского. По его словам, народ сам, без создания политической силы или организационного звена, никуда никогда не выходил и не выйдет.

Ранее на Украине заявили о страхе офиса президента из-за офицерского бунта в ВСУ.