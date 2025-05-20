Офис президента (ОП) Украины Владимира Зеленского боится «офицерского бунта», который может возникнуть в армии. По этой причине начали искать замену главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александру Сырскому, сообщает «Резидент.ua» со ссылкой на источник в администрации политика.

«Наш источник в ОП рассказал, что на Банковой боятся офицерского бунта, вот почему уже ищут замену Сырскому, против которого настроены все полевые командиры», — говорится в публикации.

Как сообщил источник издания, глава офиса президента Андрей Ермак хочет подобрать на должность главкома ВСУ техническую фигуру без политических амбиций, чтобы не повторить историю с бывшим главнокомандующим украинской армии Валерием Залужным.

В издании отметили, что «офицерский бунт» может стать серьезной проблемой для генштаба Украины на фоне ситуации с Сырским, которого, как утверждают авторы статьи, офис Зеленского заставляет проводить на фронте «бессмысленные пиар-операции».

В связи с этим в статье также упоминается случай с командиром батальона элитной 47-й бригады ВСУ Александром Ширшиным, который подал в отставку из-за «тупых задач» командования ВСУ и утверждал, что украинские генералы «заигрались», что привело к большим потерям среди личного состава.

В свою очередь портал «Страна.ua» утверждал, что комбата Ширшина уволили после провальной атаки ВСУ по селу Теткино в Курской области.

Ранее бывший командир ВСУ Шевчук раскрыл, почему Зеленский и Сырский сняли его с должности.