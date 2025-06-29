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Украинцы начали устраивать бунты против мобилизации

Подпольщик Лебедев: на Украине начались бунты против сотрудников ТЦК
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Shutterstock

Жители Украины начали устраивать бунты против сотрудников ТЦК (аналог военкоматов). Об этом заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Это не революция, <...> но бунты уже есть, и их видно невооруженным глазом. В жилых районах, в подъездах — народ самоорганизуется: дозоры ставят, следят, чтобы ТЦКшники не пролезли», — рассказал он.

По словам Лебедева, как только появляются сотрудники военкомата, люди выходят и сопротивляются, бывает, по двадцать человек и более.

Подпольщик подчеркнул, что открытых конфликтов граждан с представителями ТЦК становится все больше. При этом Киев продолжает выставлять врагами всех, кто не служил и не работает на армию.

«Выбор прост: либо объединяешься, либо тебя просто сотрут», — заявил Лебедев.

26 июня координатор николаевского подполья рассказал об атаке Вооруженных сил (ВС) России на склады с горюче-смазочными материалами, командные пункты территориальной обороны и позиции украинской противовоздушной обороны в Харьковской области.

Ранее пленный украинец сообщил о хаосе в командовании и принудительной мобилизации в ВСУ.

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