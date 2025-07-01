Запад сделает попытку «подчинить» себе Сербию и без майдана. Об этом РИА Новости заявил доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев.

«Страны ЕС оказывают на Белград большое экономическое и культурное давление. Ключевую роль играет Чехия — главный «амбассадор» Сербии в Евросоюзе и НАТО. Белград постараются подчинить и без майдана», — подчеркнул он.

Самое важное, отметил эксперт, будет через два года во время президентских выборов. Страны Запада все поставят на то, чтобы привести к власти «лояльных людей».

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что руководство Сербии сможет восстановить спокойствие в стране.

29 июня протестующие в Сербии блокировали дороги и транспортные развязки в 18 городах страны. Глава Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич призвал государственные органы принять меры для восстановления нормального движения транспорта.

До этого президент Сербии Александар Вучич обратился к протестующим и заявил, что они не смогут побороть государство. По его словам, даже попытка выступить против властей говорит о том, что студенты малообразованны.

Ранее в Сербии обвинили Запад в попытках устроить цветную революцию.