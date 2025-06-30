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Участники протестов в Сербии блокировали дороги почти в 20 городах страны

Протестующие в Сербии студенты заявили о блокировании дорог в 18 городах страны
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Depositphotos

В 18 городах Сербии блокировали дороги и транспортные развязки. Об этом в социальных сетях и на своем сайте, посвященном акциям протеста, заявили митингующие студенты, сообщает РИА Новости.

Они отметили, что перекрыты 24 точки в Белграде и 18 городов республики от Суботицы на севере до Заечара на юго-востоке страны. Для блокировки трасс используются в том числе мусорные контейнеры и другие подручные материалы.

Глава Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич призвал государственные органы принять меры для восстановления нормального движения транспорта.

29 июня президент Сербии Александар Вучич обратился к протестующим и заявил, что они не смогут побороть государство.

Сербские студенты уже более полугода блокируют работу образовательных учреждений в республике и требуют проведения досрочных парламентских выборов. Свои требования они облекли в ультиматум, срок которого истек в 21:00 28 июня. После этого студенты прибегли «к мерам гражданского неповиновения».

Ранее в Сербии обвинили Запад в попытках устроить цветную революцию.

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