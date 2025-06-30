В Кремле высказались о протестах в Сербии

В Москве уверены, что руководство Сербии сможет восстановить спокойствие в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

Песков ответил на вопрос одного из журналистов о том, поступали ли запросы из Белграда об оказании помощи из-за продолжающихся протестов в стране.

«Несмотря на то что на Сербию оказывается давление и там используют технологии по провоцированию цветных революций, не сомневаемся, что руководство сможет восстановить законность и спокойствие в стране», — заявил он.

29 июня протестующие в Сербии блокировали дороги и транспортные развязки в 18 городах страны. Глава Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич призвал государственные органы принять меры для восстановления нормального движения транспорта.

До этого президент Сербии Александар Вучич обратился к протестующим и заявил, что они не смогут побороть государство. По его словам, даже попытка выступить против властей говорит о том, что студенты малообразованны.

Ранее Вучич заявил, что протесты в Сербии снизили иностранные инвестиции на 46%.