Трампа упрекнули в рисковом поведении

Политика президента США Дональда Трампа ставит под угрозу его наследие, открывая сосуд Пандоры. Об этом заявил в интервью RT основатель Grayzone Макс Блюменталь.

По мнению Блюменталя, Трамп оказался втянут в конфликт с Ираном под давлением. Его подлинным стремлением он называет не масштабное вовлечение в конфликт , а получение Нобелевской премии мира, в надежде достичь которой американский лидер, по мнению журналиста, ожидает, что «все утрясется».

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В ночь на 22 июня к ударам по Ирану подключились Военно-воздушные силы (ВВС) США. Как сообщил Трамп, атаке подверглись три ядерных объекта республики, в числе которых был завод по обогащению урана Фордо.

Спустя еще два дня глава Белого дома заявил, что Иран и Израиль договорились о перемирии. По его словам, после вступления в силу режима прекращения огня мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

До этого сообщалось, что Трамп хочет увеличить территорию США, чтобы оставить историческое наследие.

Ранее Трамп допустил наличие у Ирана секретного ядерного объекта.