В США рассказали, зачем Трамп хочет увеличить территорию Америки

Президент США Дональд Трамп рассматривает территориальную экспансию как ключевой элемент своего политического наследия и продолжает активно продвигать эту идею, несмотря на сопротивление со стороны других стран. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники в администрации Белого дома.

Отмечается, что Трамп «серьезно настроен» на реализацию амбициозных планов, включающих Гренландию, Панамский канал и спорные территории Канады.

Администрация не исключает военные сценарии для приобретения Гренландии, несмотря на то, что остров принадлежит Дании. Вашингтон предлагает Копенгагену расширить американское военное присутствие и предоставить льготные условия для добычи ресурсов американскими компаниями. Однако, по словам источников, Трамп сохраняет жесткую позицию, не желая отказываться от идеи полного контроля над Гренландией.

Отдельное внимание уделяется Панамскому каналу. Панама, стремясь сохранить суверенитет над стратегическим объектом, пытается «утихомирить президента любыми уступками». Несмотря на текущие договоренности, Трамп продолжает настаивать на возврате канала под управление США, что вызывает обеспокоенность как в Панаме, так и среди международных партнеров.

Критика экспансионистской политики со стороны других государств, включая резкую реакцию Дании и Канады, лишь укрепила решимость Трампа. Источники издания отмечают, что президент воспринимает сопротивление как вызов, требующий более активных действий.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти. Зачем президенту Соединенных Штатов понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский философ допустил, что Трамп может отдать Украину России.