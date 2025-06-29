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Трамп заявил, что у Ирана мог быть секретный ядерный объект

Трамп допустил наличие у Ирана секретного ядерного объекта
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Piroschka Van De Wouw/Pool/Reuters

Американский президент Дональд Трамп в эфире Fox News допустил, что у Ирана может быть еще один, четвертый ядерный объект.

«Мы знали, что у [Ирана] много [ядерных объектов], вероятно, три [основных] плюс еще один», — сказал политик.

Он добавил, что вряд ли Исламской Республике удалось вывезти обогащенный уран со своих ядерных объектов, потому что это «сложно и опасно», а удар США был неожиданным.

«Думаю, на объекте находились люди, говорят, там были машины. Эти люди пытались забетонировать вход, куда вероятнее всего ударила бы бомба», — высказал мнение глава государства.

В ночь на 22 июня президент США сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» Иран должен согласиться на мир. При этом в самой Исламской Республике утверждали, что удары США не нанесли значительный урон ее объектам.

Ранее «Газета.Ru» разобралась, смогли ли США уничтожить ядерную программу Ирана.

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