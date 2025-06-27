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Свой пост покинул председатель Курской областной думы

Хинштейн: председатель Курской областной думы Амерев сложил полномочия
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Telegram-канал Александр Хинштейн

Председатель Курской областной думы Юрий Амерев покинул свой пост по собственному желанию. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Пришел на заседание, чтобы поблагодарить Юрия Михайловича за работу. Вручил региональную награду — медаль «За заслуги перед Курской областью» 3-й степени», — написал он.

О решении Амерева стало известно 26 июня.

Юрий Амерев с 2021 года был депутатом областной думы VII созыва по одномандатному избирательному округу №12, занимал должность председателя Курской областной думы VII созыва, а также являлся членом постоянных комитетов по законодательству, местному самоуправлению и межпарламентским связям, экономическому развитию, налогам и бюджету.

До этого глава республики Алтай Андрей Турчак подписал указ об отставке правительства республики.

6 июня газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что губернаторы и врио глав регионов, которым предстоит избираться на выборах в сентябре, будут выдвинуты на выборы от «Единой России».

Ранее в ЕР назвали регионы, в которых ожидаются сложности на выборах.

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