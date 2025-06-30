В Азербайджане задержаны глава и шеф-редактор агентства Sputnik

В Баку в офисе Sputnik задержаны глава редакции Картавых и шеф-редактор Белоусов

В Баку силовики задержали по абсурдным обвинениям главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора агентства Евгения Белоусова, передает РИА Новости.

По сообщениям СМИ, в ходе операции, проведенной полицией Азербайджана в офисе агентства «Sputnik Азербайджан», были задержаны якобы двое сотрудников ФСБ.

«Согласно информации, полученной АПА, в ходе операции МВД задержаны двое сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, работающих в этом агентстве», — говорится в тексте.

30 июня азербайджанские силовики пришли в редакцию «Sputnik Азербайджан». РИА Новости писало, что журналисты не выходят на связь с Москвой.

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана заявило о проведении правоохранительными органами операции в офисе информационного агентства «Sputnik Азербайджан». Сообщалось, что в МВД подтвердили информацию об операции и пообещали предоставить дополнительную информацию.

Ранее в МИД России вызвали посла Азербайджана после «недружественных действий» Баку.