На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин призвал создать рабочие места в новых регионах

Путин: в новых регионах нужно создать рабочие места с достойными зарплатами
close
Александр Демьянчук/РИА Новости

В новых регионах России необходимо создать рабочие места с достойным уровнем заработной платы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов страны, передает РИА Новости.

«К 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийский уровень по всем основным показателям и, разумеется, по качеству жизни людей», — сказал российский лидер.

В ходе совещания Путин также заявил, что все задачи по развитию новых российских регионов должны быть выполнены в полном объеме.

В мае президент России поручил до 1 августа принять решения для предоставления земельных участков гражданам для их собственных нужд. Поручение направлено правительству РФ совместно с исполнительными органами Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Ранее Путин назвал очень хорошим потенциал развития ДНР и ЛНР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами