Путин призвал создать рабочие места в новых регионах

Путин: в новых регионах нужно создать рабочие места с достойными зарплатами

В новых регионах России необходимо создать рабочие места с достойным уровнем заработной платы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов страны, передает РИА Новости.

«К 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийский уровень по всем основным показателям и, разумеется, по качеству жизни людей», — сказал российский лидер.

В ходе совещания Путин также заявил, что все задачи по развитию новых российских регионов должны быть выполнены в полном объеме.

В мае президент России поручил до 1 августа принять решения для предоставления земельных участков гражданам для их собственных нужд. Поручение направлено правительству РФ совместно с исполнительными органами Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Ранее Путин назвал очень хорошим потенциал развития ДНР и ЛНР.