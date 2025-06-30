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Путин призвал выполнить все задачи по развитию новых регионов России

Путин заявил, что все задачи по развитию новых регионов РФ должны быть выполнены

Все задачи по развитию новых российских регионов должны быть выполнены в полном объеме. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ, передает РИА Новости.

«Все обозначенные здесь задачи мы обязаны решить в полном объёме. К 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийский уровень по всем основным показателям и, разумеется, по качеству жизни людей», — подчеркнул глава государства.

22 июня Путин потребовал признания Украиной референдумов в новых субъектах РФ и в Крыму. Его отсутствие, по словам президента, будет означать возможности для возобновления вооруженного конфликта. Глава государства подчеркнул, что нужно учитывать мнение жителей конкретных регионов и в итоге признавать выраженное ими волеизъявление, так как именно народная воля составляет основу принципов демократии.

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