Премьер Армении заявил о нейтрализации вызовов безопасности в стране

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне арестов духовенства в стране заявил о нейтрализации всех вызовов безопасности, которые могли бы дестабилизировать республику. Соответствующий комментарий он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) к видеозаписи встречи с сотрудниками Службы национальной безопасности (СНБ).

«Все те вызовы, которые могли дестабилизировать Армению и создать угрозы безопасности, к настоящему моменту успешно нейтрализованы», — подчеркнул Пашинян.

Премьер в ходе встречи представил нового директора СНБ Андраника Симоняна. По мнению Пашиняна, ведомство в настоящее время должно сосредоточиться на трех основных функциях: контрразведка, борьба с терроризмом, защита конституционного строя.

Кроме того, политик отметил, что с 2018 года по сегодняшний день финансирование Службы национальной безопасности утроилось.

29 июня верующие в Армении помолились за находящихся в заключении архиепископов Баграта Галстаняна и Микаэла Аджапахяна, а также бизнесмена Самвела Карапетяна.

Лидера оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта (в миру Вазген Галстанян) арестовали 26 июня. Следователи считают, что священнослужитель и его соратники планировали организовать террористические акты в стране с целью захвата власти.

Карапетяна задержали в ночь на 18 июня в Ереване. До этого он высказывался в поддержку Армянской апостольской церкви после нападок со стороны властей страны, что вызвало недовольство премьера Никола Пашиняна. В отношении бизнесмена было возбуждено дело, суд отправил его под арест на два месяца.

Ранее Макрон поддержал Пашиняна на армянском языке.