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Макрон поддержал Пашиняна на армянском языке

Макрон написал пост на армянском языке с поддержкой Пашиняна
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Ludovic Marin/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал сообщение на армянском языке, в котором выразил поддержку премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Соответствующий пост опубликован в социальной сети X

«В ответ на попытки дестабилизации демократии в Армении я выразил солидарность Франции. Также подтвердил нашу поддержку его смелых усилий, направленных на установление мира с Азербайджаном и нормализацию отношений с Турцией», — говорится в публикации, размещенной по итогам телефонного разговора между французским премьером и главой правительства Армении.

В 2024 году Армению охватили масштабные антиправительственные демонстрации, инициированные движением «Тавуш во имя Родины» под предводительством архиепископа Баграта Галстаняна, который является руководителем местной епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ). Сторонники этих акций активно продвигали Галстаняна в качестве потенциального кандидата на пост премьер-министра страны. В мае 2025 года премьер-министр Пашинян начал публично критиковать ААЦ. В ответ на это Высший духовный совет церкви обвинил главу правительства в развязывании «очередной кампании» против религиозной организации, утверждая, что он «ставит себя выше закона».

Следственный комитет Армении 25 июня выдвинул обвинения против архиепископа ААЦ Баграта Галстаняна и его сторонников, инкриминируя им подготовку террористических актов с целью государственного переворота.

Ранее Пашинян пообещал ненадолго отказаться от оскорблений.

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