Стало известно о возросшем интересе китайцев к Курской области

Множество жителей КНР, узнавшие о событиях в Курской области, желают посетить регион. Об этом ТАСС сообщил китайский корреспондент Лу Юйгуан.

«Мы здесь работаем, и много китайцев, которые прочитали нашу информацию, приезжают на Курск посмотреть, а я им говорю, что лучше воздержаться. В приграничье неспокойно пока», — поделился деталями журналист.

По словам Лу Юйгуана, Курская область — знаковое место, где в годы Великой Отечественной войны проходили танковые сражения. Этот регион интересен журналистам, поскольку тут «очень горячая информация». Он уточнил, что на данный момент здесь работает и живет много китайцев.

Корреспондент китайской телекомпании Phoenix Лу Юйгуан, который готовил репортаж о мирных жителях в Курской области, пострадал в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) 26 июня.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения китайского журналиста.

Позже Лу Юйгуан поблагодарил официального представителя МИД РФ Марию Захарову, Министерство обороны России, а также врио губернатора Курской области Александра Хинштейна за поддержку.

Ранее МИД КНР отреагировал на ранение китайского журналиста из-за атаки ВСУ.