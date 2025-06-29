Атакованный ВСУ журналист из КНР поблагодарил Хинштейна и Захарову за поддержку

Журналист Лу Юйгуан поблагодарил Хинштейна и Захарову за поддержку после ранения

Журналист китайской телекомпании Phoenix Лу Юйгуан, получивший ранения в результате атаки ВСУ в Курской области, поблагодарил официального представителя МИД РФ Марию Захарову, Министерство обороны России, а также врио губернатора Курской области Александра Хинштейна за поддержку. Его слова приводит ТАСС.

«От души благодарю [врио] губернатора Курской области (Александра Хинштейна — прим. ред.), который в первое время оказал мне помощь, благодарю Министерство обороны России, они в самый тяжелый момент меня спасли и благодарю МИД России, Марию Захарову, она за мной ухаживает (переживает — прим. ред.), благодарю всех, кто рядом со мной. Спасибо вам большое!» — заявил он.

Корреспондент Phoenix, который готовил репортаж о мирных жителях в Курской области, пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ 26 июня.

Пекин выразил глубокую озабоченность в связи с ранением китайского журналиста. Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь подчеркнул, что КНР настоятельно призывает все стороны сосредоточиться на политическом урегулировании украинского кризиса и совместными усилиями способствовать снижению напряженности.

Ранее СК возбудил дело после ранения китайского журналиста в Курской области.