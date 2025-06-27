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МИД КНР отреагировал на ранение китайского журналиста из-за атаки ВСУ

МИД КНР: Пекин озабочен ранением китайского журналиста в Курской области
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РИА Новости

Пекин выразил глубокую озабоченность в связи с ранением китайского журналиста в результате атаки украинских сил в Курской области. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь на брифинге, передает РИА Новости.

Го Цзякунь подчеркнул, что Китай настоятельно призывает все стороны сосредоточиться на политическом урегулировании украинского кризиса и совместными усилиями способствовать снижению напряженности.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что корреспондент телеканала Phoenix Лу Юйгуан, получивший ранения кожи головы при ударе беспилотника в Кореневском районе Курской области, отказался от госпитализации после обследования. В Курской областной больнице подтвердили отсутствие у журналиста опасных повреждений.

До этого Хинштейн сообщил, что 63-летний журналист прибыл в поселок Коренево для работы. 25 июня в результате удара дрона ВСУ он получил открытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану теменной области.

Корреспондент Phoenix готовил репортаж о мирных жителях в Курской области.

Ранее в Союзе журналистов РФ отреагировали на атаку на корреспондента из КНР.

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Атаки на Курскую область
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