СК возбудил дело после ранения китайского журналиста в Курской области

СК завел дело после атаки на китайского журналиста в Курской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинского беспилотника на территорию Курской области, в результате которой был ранен журналист из Китая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках расследования назначена судебно-медицинская экспертиза. СК также устанавливает всех причастных к нападению.

Инцидент произошел 26 июня в Кореневском районе — украинский FPV-дрон сбросил взрывное устройство на место, где работал корреспондент китайской телекомпании Phoenix Лу Юйгуан.

Пострадавший позже рассказал, что готовил репортаж о мирных жителях в Курской области.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн после случившегося рассказал, что Лу Юйгуан, получивший ранения кожи головы при ударе беспилотника в Кореневском районе Курской области, отказался от госпитализации после обследования. В Курской областной больнице подтвердили отсутствие у журналиста опасных повреждений.

Ранее Захарова прокомментировала удар ВСУ по китайским журналистам в Курской области.