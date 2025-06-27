СК возбудил дело после ранения китайского журналиста в Курской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинского беспилотника на территорию Курской области, в результате которой был ранен журналист из Китая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В рамках расследования назначена судебно-медицинская экспертиза. СК также устанавливает всех причастных к нападению.
Инцидент произошел 26 июня в Кореневском районе — украинский FPV-дрон сбросил взрывное устройство на место, где работал корреспондент китайской телекомпании Phoenix Лу Юйгуан.
Пострадавший позже рассказал, что готовил репортаж о мирных жителях в Курской области.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн после случившегося рассказал, что Лу Юйгуан, получивший ранения кожи головы при ударе беспилотника в Кореневском районе Курской области, отказался от госпитализации после обследования. В Курской областной больнице подтвердили отсутствие у журналиста опасных повреждений.
Ранее Захарова прокомментировала удар ВСУ по китайским журналистам в Курской области.