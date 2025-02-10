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Лавров заявил о связанном с СВО священном долге России

Лавров: реализовать цели СВО — священный долг России
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Алексей Майшев/РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров на церемонии возложения цветов к мемориальным доскам ветеранов ведомства по случаю Дня дипломатического работника заявил, что реализовать цели СВО — священный долг России. Его слова передает ТАСС.

«Наш священный долг — сделать все, чтобы цели СВО были реализованы полностью, как это поручил президент РФ Владимир Путин, и как этим занимаются повседневно наши герои на фронтах СВО», — сказал Лавров.

До этого агентство Reuters утверждало, что президент РФ Владимир Путин считает основные цели СВО достигнутыми. По словам журналистов, российский лидер удовлетворен тем, что российская армия контролирует часть территорий, которые соединяют материковую Россию с Крымом, а также ослаблением потенциала украинских войск. Также агентство писало, что Путин якобы обеспокоен состоянием экономики России после трех лет конфликта. По данным СМИ, речь идет о влиянии высокой процентной ставки на невоенные предприятия и промышленность.

После в Кремле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами заявил, что не может прокомментировать информацию агентства.

Ранее Лавров рассказал, какие предложения Трампа по Украине не устраивают Россию.

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