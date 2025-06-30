СМИ раскрыли, чего ждет руководство Ирана для начала переговоров с США

JPost: чиновники Ирана ждут одобрения Хаменеи для начала переговоров с США

Высокопоставленные чиновники Ирана ждут, когда верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи одобрит начало переговоров с США. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на источник, знакомый с вопросом.

«Высокопоставленные иранские чиновники ждут зеленый свет от верховного лидера Али Хаменеи на начало переговоров с администрацией (президента Соединенных Штатов Дональда. – «Газета.Ru») Трампа», — сказано в сообщении.

28 июня сообщалось, что специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф проведет переговоры с представителем Ирана по ядерной программе в ближайшие дни.

В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Иран и Израиль договорились о прекращении огня. По его словам, перемирие будет «длиться вечно».

В ночь на 22 июня Трамп сообщил, что Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок. Трамп настаивает на том, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом Иран и некоторые СМИ сообщили, что завод получил лишь частичные повреждения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран пригрозил США в случае агрессии.