Иран пригрозил США в случае агрессии

Хаменеи: Иран может перейти к действиям против США на Ближнем Востоке

Иран может предпринять действия против военных объектов США на Ближнем Востоке в случае агрессии. Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, передает РИА Новости.

«То, что у Ирана может быть доступ к важным центрам в регионе и в любое время, когда это будет необходимо, и он может предпринять действия против важных центров США в регионе, — это событие не малое, а великое. И в будущем его повторение возможно», — сказал он.

23 июня иранская армия в рамках операции «Хорошая весть о победе» выпустила шесть ракет в сторону Катара и еще одну — по территории Ирака, где находятся военные базы Соединенных Штатов Америки. По данным Press TV, три ракеты поразили американскую авиабазу на территории Катара.

До этого Хаменеи заявил, что Тегеран победил в противостоянии с США после того, как американский президент Дональд Трамп принял решение нанести удары по ядерным объектам республики. По словам верховного лидера, американская сторона вступила в войну с Ираном, поскольку осознали, что Израиль обречен «на полное уничтожение» в случае продолжения конфликта с Тегераном.

Ранее в Кремле заявили, что Иран не уведомлял Россию о планах нанести удары по базам США.