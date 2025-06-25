«Никто не разочарован». Трамп сравнил удары по Ирану с бомбардировкой Хиросимы

Трамп сообщил, что удары США по Ирану сравнимы с бомбардировкой Хиросимы

Президент США Дональд Трамп сравнил американские удары по иранским ядерным объектам со сбросом атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки. По его словам, иранская ядерная программа отброшена «на десятилетия» назад. При этом он не исключил новых ударов по Исламской Республике, если Тегеран продолжит обогащать уран. В Иране признали, что ядерные объекты были серьезно повреждены, однако западные СМИ сомневаются, что удары США правда были столь успешными. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Дональд Трамп на полях саммита НАТО в Гааге 25 июня сравнил удары по ядерным объектам Ирана с атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки в 1945-м, когда в результате двух взрывов, согласно открытым источникам, мгновенно погибли 80 тыс. человек, пишет The New York Times (NYT).

«Я не хочу приводить в пример Хиросиму или Нагасаки, но, по сути, произошло нечто подобное. Тогда это положило конец войне — и сейчас произошло то же самое. Если бы мы не нанесли этот удар, боевые действия продолжались бы до сих пор», — сказал он.

По мнению Трампа, Иран в настоящее время «хочет восстановиться», а не «обогащать что-либо». Ядерная программа Тегерана в результате американской бомбардировки была отброшена на десятилетия назад, подчеркнул глава Белого дома.

Президент также заявил, что не верит, что у иранцев было время вывезти материалы, включая уран, со своих объектов, поскольку США «действовали быстро».

Глава Белого дома заверил, что войска США нанесут новый удар, если Тегеран восстановит свою программу по обогащению урана . Он уже опубликовал в соцсети Truth Social видео, на котором запечатлены бомбардировщики-невидимки B-2, а на фоне играет песня «Бомби Иран» («Bomb Iran»). Именно эти бомбардировщики использовались при сбросе бомб на иранские ядерные объекты.

Axios согласился с тем, что удары США и Израиля нанесли «весьма значительный» ущерб ядерным объектам Ирана.

«Израильские разведслужбы пока не пришли ни к какому выводу. Но мы не думаем, что операция пошла не так. И у нас нет никаких признаков, что противобункерные бомбы не сработали. Никто не разочарован», — отметил собеседник издания.

«Заявление Трампа преувеличено»

В предварительном секретном докладе США говорится, что американская бомбардировка трех ядерных объектов в Иране отбросила ядерную программу страны всего на несколько месяцев , пишет NYT. Эта информация идет вразрез с версией Трампа. По данным газеты, основную часть запасов обогащенного урана переместили в тайные места до ударов.

«Первоначальная оценка ущерба предполагает, что заявление президента Трампа о том, что ядерные объекты Ирана были «уничтожены», преувеличено <…> Объекты не были повреждены так сильно, как надеялись некоторые представители администрации», — говорится в публикации.

NYT добавила, что Иран сохраняет контроль почти над всеми своими ядерными материалами: если он решит создать ядерное оружие, все равно сможет сделать это относительно быстро.

При этом Трамп на саммите НАТО отклонил выводы этого доклада.

«Это было фактическое уничтожение», — сказал он.

Аналогичное заявление на полях саммита сделал шеф Пентагона Пит Хегсет. По его словам, американские удары были «безупречными».

«Любая оценка, которая говорит вам что-то иное, является спекуляцией с другими мотивами, и мы это знаем. Потому что, когда вы на самом деле смотрите на отчет — кстати, это был совершенно секретный отчет — он был предварительным, его достоверность была низкой», — сказал он.

Однако многие военные эксперты считают, что для завершения начатой США работы потребуется более одного дня авиаударов, заметила NYT. Предварительно, удары серьезно повредили систему электроснабжения в Фордо, привели к перекрытию входов в два объекта, но не к разрушению подземных сооружений.

Что говорят в Иране

Два дня назад в Иране назвали американские удары по ядерным объектам республики «безрезультатными». Официальный представитель центрального штаба вооруженных сил Исламской Республики «Хатам-аль-Анбия» в эфире IRIB заявил, что действия Вашингтона были необходимы для возрождения «умирающего» Израиля, но не принесли плодов.

Но уже 25 июня представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи признал, что удары США нанесли значительный ущерб ядерным объектам республики, передает телеканал Al Jazeera.

«Наши ядерные объекты были серьезно повреждены. Это точно», — сказал он.

Стоит обратить внимание на то, что парламент Ирана уже одобрил законопроект о приостановлении сотрудничества с наблюдательным органом ООН по ядерной программе. Установка камер наблюдения, разрешение инспекций и представление отчетов в МАГАТЭ будут приостановлены до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность ядерных объектов.

«Сбросили полный груз бомб»: США атаковали три ядерных объекта в Иране. Что известно? Ночью 22 июня США нанесли удары по ядерной инфраструктуре Ирана в Натанзе, Исфахане и Фордо... 22 июня 13:26

США открыто вступили в военный конфликт между Израилем и Ираном в ночь на 22 июня. Они ударили по трем иранским ядерным объектам — Фордо, Натанзу и Исфахану. Трамп назвал целью удара уничтожение мощностей Тегерана по обогащению урана и прекращение ядерной угрозы.