Стало известно, когда могут пройти переговоры США и Ирана по ядерной тематике

NBC: переговоры США и Ирана по ядерной теме состоятся в ближайшие дни

Спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф проведет переговоры с представителем Ирана по ядерной программе в ближайшие дни. Об этом сообщает NBC News.

«Господин Уиткофф предложит иранской стороне отказаться от обогащения урана в обмен на смягчение санкций в отношении Тегерана», — говорится в публикации.

Телеканал отмечает, что американские и израильские разведывательные агентства «будут пристально следить за тем, что Иран делает за кулисами».

До этого сообщалось, что власти США раздумывают над тем, как заставить Иран отказаться от обогащения урана. Обсуждается возможность дать Тегерану доступ к сумме в $30 млрд для создания мирной ядерной программы.

Кроме того, рассматривается потенциальное снятие части санкций. В Белом доме заявили, что готовы заключить «всеобъемлющее мирное соглашение» с Исламской Республикой. Но в Тегеране пока не дали конкретного ответа на предложения Вашингтона. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее иранский посол заявил, что Тегеран продолжит программу мирного атома.