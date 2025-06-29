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Экс-глава МИД Украины не увидел перспектив в переговорах с Россией

Экс-глава МИД Украины Кулеба: на данный момент у дипломатии нет шансов на успех
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Global Look Press

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на сегодняшний день не видит перспектив в переговорах с Россией. Его слова приводит Fox News.

«Путин не чувствует никакого давления. И поэтому он не совсем понимает, почему он должен менять свое поведение. Боюсь, что на данном этапе в этих обстоятельствах у дипломатии нет никаких шансов на успех», — сказал Кулеба.

27 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной. По его словам, Москва и Киев должны согласовать место и время следующего раунда переговоров.

19 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на третьем раунде переговоров России и Украины предстоит обменяться мнениями по проектам меморандумов, которые стороны передали друг другу в рамках второго раунда в Стамбуле 2 июня. Он также сказал, что во время третьего раунда российская и украинская делегации обсудят продолжение гуманитарных обменов и освобождение пленных.

Ранее в словах Путина об «Орешнике» увидели плохие новости для НАТО.

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