«Я хочу заключить сделку с Россией». Трамп снова решил остановить конфликт Киева и Москвы

Президент США Дональд Трамп хотел бы заключить с Россией сделку, касающуюся прекращения военного конфликта на Украине. Об этом он заявил журналистам на борту своего самолета перед вылетом в Гаагу на саммит НАТО. Таким образом американский лидер ответил на вопрос, согласится ли он с упоминанием «агрессивных действий России» в итоговой декларации встречи руководителей альянса.

Перед вылетом на ежегодный саммит НАТО в Гаагу президент США Дональд Трамп провел небольшую пресс-конференцию на борту своего самолета. Среди прочего у него поинтересовались: «Если в итоговой декларации саммита будут упомянуты агрессивные действия России, вы согласитесь с такими формулировками?» Прямого ответа он не дал.

«Я хотел бы заключить сделку с Россией», — сказал Трамп.

Президент США напомнил журналистам: «Как вы знаете, [президент России] Владимир [Путин] мне звонил».

«Он спросил: «Могу ли я помочь вам с Ираном?» Я сказал: «Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с вами. И я надеюсь, что мы заключим сделку с Россией», — сказал Трамп.

О чем говорили Путин и Трамп

Российский и американский лидеры созванивались 14 июня — на следующий день после того, как Израиль нанес первые удары по Ирану и многолетний конфликт перешел в горячую фазу.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, разговор продолжался около 50 минут, «был содержательным, откровенным и, главное, весьма полезным». Главной темой беседы стало обострение обстановки на Ближнем Востоке. Стороны по-разному оценили нападение Израиля на Иран: Путин осудил его, а Трамп заявил, что, несмотря на общую тревожность обстановки, удары были эффективны. Обе стороны «не исключили возвращения к переговорному треку по иранской ядерной программе».

Без обсуждения украинской темы также не обошлось: Путин проинформировал Трампа об исполнении договоренностей, достигнутых на переговорах с Киевом в Стамбуле, и заявил о готовности продолжать подобные встречи. Трамп «принял это к сведению».

После разговора Трамп в соцсети Truth Social написал: «Он [Путин], как и я, считает, что эта война между Израилем и Ираном должна закончиться, и я объяснил, что его война тоже должна закончиться».

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Чего ждать от саммита НАТО

Саммит пройдет 24–25 июня в Гааге. Основная цель встречи — побудить государства — члены альянса увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от своего ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Основное мероприятие саммита — сессия лидеров стран альянса — продлится всего 2,5 часа.

В западных СМИ писали, что решение о максимальном сокращении времени основной встречи было принято после того, как Трамп досрочно покинул саммит лидеров G7 в Канаде. Предполагалось, что одна из причин такого поступка — его нежелание встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, который ради этого летел в Канаду (встреча так и не состоялась). Встретятся ли Зеленский и Трамп в Гааге, пока неясно: перед отлетом американский президент ответил на соответствующий вопрос «Да, наверное».

Британское издание The Guardian отмечает, что саммит НАТО, вероятно, «будет триумфальным для Трампа и разочаровывающим для Украины».

«Большинство союзников хотели бы услышать более решительные заявления о поддержке, об открытых дверях для членства Украины в НАТО и о более четком плане санкций против России», — заявил изданию бывший пресс-секретарь НАТО Джейми Ши.

На практике, однако, такого не ожидается, прежде всего, из-за позиции американской администрации, чей взгляд на российско-украинский конфликт в настоящее время весьма отличается от европейского.

Тем не менее сегодня генсек НАТО Марк Рютте на встрече с президентом Владимиром Зеленским в Гааге заявил, что североатлантический альянс «перестраивает мост» между Украиной и НАТО. Рютте подчеркнул, что союзники считают действующими предыдущие решения НАТО в отношении Украины, где говорилось о ее необратимом пути в альянс. По словам Рютте, на саммите в Гааге будет «важное упоминание» об Украине, которое подтвердит прошлогоднее обещание.