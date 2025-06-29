Немецкое правительство поступает нелепо, назначая послом в Москве человека, не знающего русский язык. Об этом заявил журналист Чей Боуз в соцсети X.

По его словам, посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф ни слова не говорит по-русски.

«Добро пожаловать в мир клоунов», — написал Боуз.

В пятницу, 27 июня, Ламбсдорф был вызван в российское министерство иностранных дел. Сообщалось, что ему объявят об ответных мерах за преследование журналистов из России. При этом дипломату пришлось возвращаться за переводчиком, так как он плохо понимает русский язык.

Также сообщалось, что Ламбсдорф посетил здание министерства иностранных дел РФ в Москве, приехав к нему на бронированном автомобиле Audi.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что РФ подбирает кандидатуры среди немецких журналистов в Москве, чтобы принять против них ответные меры за преследование главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова.

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