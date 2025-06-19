Захарова велела немецким корреспондентам в Москве «приготовиться»

РФ подбирает кандидатуры среди немецких журналистов в Москве, чтобы принять против них ответные меры за преследование главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью РИА Новости на площадке ПМЭФ-2025.

«Немецким корреспондентам в Москве приготовиться», — предупредила Захарова, отвечая на вопрос о том, будут ли приниматься какие-то меры на преследование Феоктистова.

Дипломат призвала перевести ее слова на немецкий язык и распространить, чтобы ответные меры РФ не были сюрпризом для немецких журналистов в Москве. А также для того, чтобы население ФРГ знало о действиях своего правительства, которое не первый год «третирует» российские телевизионные каналы, СМИ и отдельных журналистов, работающих на территории Германии.

В заключении Захарова пообещала, что Россия даст ответ не только на преследование Феоктистова, но и корреспондентов Первого канала.

10 июня Сергей Феоктистов сообщил, что немецкая полиция пришла в его берлинскую квартиру и изъяла паспорта у его супруги и семилетней дочери. Он рассказал, что документы забрали под предлогом того, что его родственники могут скрыться и не выполнить предписание покинуть Германию до 19 августа.

Феоктистов также заявил, что 6 июня его не выпустили с рейса в аэропорту Берлина.

Ранее гендиректор «России сегодня» напомнил Германии о двух развязанных мировых войнах.