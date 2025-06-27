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Посол Германии вызван в МИД России

МИД: посол Германии Ламбсдорф вызван в российский МИД
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф вызван в российский МИД, ему объявят об ответных мерах за преследование журналистов из России. Об этом РИА Новости заявили в МИД РФ.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила на брифинге, что посол Германии в Москве будет вызван в российское внешнедипломатическое ведомство.

Ему будут озвучены призывы Москвы в адрес Берлина «прекратить произвол в отношении представителей СМИ и вернуться к добросовестному соблюдению своих обязательств в области защиты медиасвобод и обеспечения плюрализма мнений упорно игнорируются».

Также Захарова говорила, что РФ подбирает кандидатуры среди немецких журналистов в Москве, чтобы принять против них ответные меры за преследование главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова.

Ранее в МИД РФ заявили, что ФРГ идеологически обрабатывает своих граждан.

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