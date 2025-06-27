Немецкий посол посетил здание МИД РФ на бронированном авто

Немецкий посол Александр Ламбсдорф посетил здание министерства иностранных дел РФ в Москве, приехав к нему на бронированном автомобиле Audi. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что машина дипломата была оснащена дверными картами и утолщенными стеклами. С чем связаны усиленные меры безопасности — не уточняется.

В пятницу днем Ламбсдорф был вызван в российский МИД. Сообщалось, что ему объявят об ответных мерах за преследование журналистов из России. При этом дипломату пришлось возвращаться за переводчиком, так как он плохо понимает русский язык.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что РФ подбирает кандидатуры среди немецких журналистов в Москве, чтобы принять против них ответные меры за преследование главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова.

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