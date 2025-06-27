Посол Германии вернулся в здание МИД РФ, он плохо понимает русский язык

Посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф вновь направился в здание МИД РФ после необычного инцидента, связанного с языковым барьером. Как сообщает ТАСС, дипломатическая встреча приняла неожиданный оборот из-за проблем с переводом.

Первоначально посол провел в министерстве около 10 минут, после чего покинул здание на 40 минут. Ламбсдорф пояснил журналистам, что изначально стороны договорились об общении на английском языке, однако затем российская сторона настояла на русском.

«Теперь у нас есть переводчик, и мы готовы к встрече», — заявил немецкий дипломат.

По словам источника, языковые трудности оказались серьезнее, чем предполагалось.

«Уровень владения русским у посла настолько низкий, что он не смог понять суть обсуждаемых вопросов», — рассказал он.

Этот инцидент вынудил стороны прервать переговоры для поиска переводчика.

В пятницу днем Ламбсдорф был вызван в российский МИД. Сообщалось, что ему объявят об ответных мерах за преследование журналистов из России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что РФ подбирает кандидатуры среди немецких журналистов в Москве, чтобы принять против них ответные меры за преследование главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова.

Ранее в МИД России рассказали о визитах послов Германии и Дании.