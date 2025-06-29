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В Кремле рассказали о контактах России и США

Ушаков: Россия и США постоянно ведут рабочие контакты
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Россия и США постоянно ведут рабочие контакты. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Идет рабочий контакт постоянный с американцами», — сказал дипломат.

Также Ушаков заявил, что российская сторона считает предпочтительным такой вариант встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, к которой будут подготовлены документы. Помощник главы государства отметил, что поездка российского лидера в Нью-Йорк может случиться при предварительной договоренности.

27 июня Путин заявил о высокой вероятности проведения встречи с Трампом. Президент РФ также отметил свою неизменную готовность к налаживанию контактов и проведению встреч, в том числе с американским лидером. По его мнению, благодаря усилиям президента США отношения между Россией и Америкой начинают постепенно выправляться.

Ранее Путин отметил мужество Трампа.

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