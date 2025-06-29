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Российский дипломат понадеялась на поддержку переговоров с Киевом от всех, кто хочет мира

Дипломат Жданова: Россия ожидает поддержки переговоров с Киевом теми, кто за мир
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Vasily Fedosenko/Reuters

Москва рассчитывает на поддержку продвижения переговоров России и Украины с выходом на итоговые соглашения всеми, кто хочет мира. Об этом рассказала РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

«Рассчитываем, что все, кто искренне заинтересован в успехе мирного процесса, на деле поддержат продвижение стамбульских прямых российско-украинских переговоров с выходом на окончательные всеобъемлющие договоренности», — подчеркнула она.

26 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что переговоры между Москвой и Киевом продолжатся в Стамбуле, точные даты следующего раунда согласуют руководители делегаций.

До этого генсек НАТО Марк Рютте заявил о несерьезности переговоров по Украине в Турции. Он повторил призыв ко всем странам альянса продолжать инвестировать в расширение производства украинского оружия. По словам Рютте, это необходимо сделать для «подготовки Киева к серьезным переговорам».

Ранее диписточник поделился ожиданиями Анкары по украинскому урегулированию.

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Переговоры о мире на Украине
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