Дипломат Жданова: Россия ожидает поддержки переговоров с Киевом теми, кто за мир

Москва рассчитывает на поддержку продвижения переговоров России и Украины с выходом на итоговые соглашения всеми, кто хочет мира. Об этом рассказала РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

«Рассчитываем, что все, кто искренне заинтересован в успехе мирного процесса, на деле поддержат продвижение стамбульских прямых российско-украинских переговоров с выходом на окончательные всеобъемлющие договоренности», — подчеркнула она.

26 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что переговоры между Москвой и Киевом продолжатся в Стамбуле, точные даты следующего раунда согласуют руководители делегаций.

До этого генсек НАТО Марк Рютте заявил о несерьезности переговоров по Украине в Турции. Он повторил призыв ко всем странам альянса продолжать инвестировать в расширение производства украинского оружия. По словам Рютте, это необходимо сделать для «подготовки Киева к серьезным переговорам».

Ранее диписточник поделился ожиданиями Анкары по украинскому урегулированию.