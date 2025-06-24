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В НАТО заявили о несерьезности переговоров по Украине в Стамбуле

Рютте назвал переговоры по Украине в Стамбуле «несерьезными»
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Geert Vanden Wijngaert/AP

Генсек НАТО Марк Рютте считает переговоры по Украине в Стамбуле «несерьезными». Об этом он заявил на Публичном форуме НАТО, пишет ТАСС.

«НАТО намерена обеспечить Украине максимально сильную позицию, когда начнутся серьезные переговоры, а то, что происходит сейчас в Стамбуле — это несерьезно», — сказал он.

Рютте повторил призыв ко всем странам НАТО продолжать инвестировать в расширение производства украинского оружия. По его словам это необходимо сделать для «подготовки Киева к серьезным переговорам».

До этого он заявил, что Евросоюз и канадские власти в 2025 году поставят Украине оружия на общую сумму в €35 млрд. Он отметил, что сначала речь шла о €20 млрд, но впоследствии страны пришли к другому консенсусу.

16 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что перезагрузка отношений РФ со странами Европы станет возможной, когда в этих государствах появятся лидеры, способные свернуть враждебную к Москве линию.

Ранее сообщалось, что страны НАТО могут увеличить инвестиции в оборону.

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