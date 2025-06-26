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Захарова назвала место следующих переговоров России и Украины

Захарова: Стамбул остается площадкой переговоров России и Украины
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Переговоры между Россией и Украиной продолжатся в Стамбуле, точные даты следующего раунда согласуют руководители делегаций. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой передает ТАСС.

Она подчеркнула, что именно Турция останется местом проведения встреч двух сторон. О сроках следующей встречи официальных лиц Захарова пояснила, что решение примет руководство российских и украинских переговорщиков.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет, а также телами военных по формуле «6000 на 6000». Однако 7 июня Украина останки забирать не стала. 11 июня обмен все же состоялся. 14 и 15 июня РФ снова передала тела украинской стороне. В итоге, по словам помощника президента России, главы переговорной группы РФ Владимира Мединского, РФ вернула 6060 тел, а получила — 78.

Ранее стало известно о новом обмене пленными между Россией и Украиной.

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Переговоры о мире на Украине
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