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Кулеба пожаловался, что «все кнуты» достались Украине, а «пряники» – России

Экс-глава МИД Кулеба: все кнуты достались Украине, а пряники – России
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Alina Smutko/Reuters

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что «все кнуты» достались Украине, а «пряники» — России. Его слова приводит американский телеканал Fox News.

Как заявил Кулеба, у президента США Дональда Трампа есть все возможности для прекращения конфликта: его готовность к быстрым и решительным действиям — именно то, что необходимо для урегулирования. При этом украинский политик полагает, что для «оживления» переговорного процесса Вашингтону нужно «перетасовать» кнуты и пряники.

По словам экс-министра, Трамп смог усадить стороны за стол переговоров, создав «дефицит времени» своими заявлениями о способности урегулировать противостояние Москвы и Киева за 24 часа.

«Что произошло дальше, так это то, что все кнуты достались Украине, а все пряники — России. В истории дипломатии это никогда так не срабатывало. Это так не работает, и так работать не будет, потому что правильный способ сделать это — сократить время, чтобы избежать бесконечных обсуждений и найти правильный баланс кнута и пряника для каждой стороны», — заявил он.

До этого глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что для обеспечения мира на Украине нужна компромиссная формула для Москвы и Киева. По словам политика, власти Украины сейчас находятся не в том положении, чтобы «торговаться» относительно условий мира. Константинов добавил, что Россия осторожно подходит к потенциальным соглашениям по Украине и не даст себя обмануть.

Ранее экс-глава МИД Украины

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